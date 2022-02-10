AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı gerçekleştirilecek? İşte 2022 AÖL takvimi

AÖL kayıt yenileme süreci devam ederken gözler bir kez daha sınav takvimine çevrildi. AÖL sınavları 2. dönem sınav tarihleri öğrencilerle paylaşıldı. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - I. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.
Bu yıl belirlenen takvim doğrultusunda AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30’dan 10 Mart saat 23:59’a kadar online olarak yapılacak.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.