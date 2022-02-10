AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı gerçekleştirilecek? İşte 2022 AÖL takvimi

AÖL kayıt yenileme süreci devam ederken gözler bir kez daha sınav takvimine çevrildi. AÖL sınavları 2. dönem sınav tarihleri öğrencilerle paylaşıldı. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - I. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.