AÖL sınavları ne zaman? İşte ertelenen açık lise sınavları hakkında bilgi
MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavlarının, 1. dönem etabı için erteleme kararı alındı. Şimdi ise açık lise öğrencileri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılacak açık öğretim kurumları sınavı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi. Bu gelişmenin ardından AÖL 1. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, açık lise sınavları hakkında bilgi...
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ERTELEME KARARI ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.