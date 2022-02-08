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AÖL sınavları ne zaman? İşte açık lise sınavlarında bilgiler

#AÖL#MEB

MEB açık öğretim lisesi öğrencileri, 2. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Konuya dair net tarih bilgisi almak isteyen açık lise öğrencileri, AÖL'ün yayınladığı resmi bilgileri sorguluyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

1/3AÖL sınavları ne zaman İşte açık lise sınavlarında bilgiler

Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği merak ediyor. AÖL'de 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. İşte, açık lise sınav tarihleri...

2/3AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN (2022)

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? (2022)

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

3/3KAYITLAR UZATILDI

KAYITLAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

 

 

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#AÖL#MEB