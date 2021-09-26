Gündem Haber Giriş: 26 Eylül 2021 - 19:34 | 26 Eylül 2021 - 19:35

AÖL sınavları ne zaman? İşte Açık Lise 1. dönem sınavlarında son durum

Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 1. dönem sınavları için araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci devam ederken, sınav takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?