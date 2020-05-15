AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıtları ne zaman?
AÖL sınavları ne zaman? sorusu, corona virüs nedeniyle söz konusu sınavın ertelenmesinin ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki 2. dönem sınavları ertelendi. Bu kapsamda açık lise sınavına girecek olan adaylar AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Açık Lise 3. dönem kayıtları ne zaman? İşte, AÖL sınav tarihiyle ilgili ayrıntılar....
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci, ertelenen ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öte yandan AÖL'de eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci, ertelenen 2. dönem sınavlarının ardından 3. dönem kayıtları için araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman?
2
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21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı.
3
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Ancak AÖL'den yapılan son açıklamaya göre sınav tarihi yine ertelendi ve yeni sınav tarihi hakkında bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
4
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.