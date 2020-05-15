Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 01:48 , 15 Mayıs 2020 - 01:48

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıtları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman? sorusu, corona virüs nedeniyle söz konusu sınavın ertelenmesinin ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki 2. dönem sınavları ertelendi. Bu kapsamda açık lise sınavına girecek olan adaylar AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Açık Lise 3. dönem kayıtları ne zaman? İşte, AÖL sınav tarihiyle ilgili ayrıntılar....