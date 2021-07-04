AÖL sınavları ne zaman bitiyor? İşte Açık Lise 3. dönem sınavlarında son durum
Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları başladı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak lise diploması alma hayali kuran binlerce vatandaş, sınavlar için belirlenen son giriş tarihini sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?
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AÖL sınavlarının bitiş tarihi merak konusu oldu. AÖL 3. dönem sınavlarında heyecan sürüyor. Sınavlara online olarak katılım sağlayacak adaylar, MEB'in son gün için belirlediği tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Açık Lise 3. dönem sınavlarında son durum...
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SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?
03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
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SINAV GİRİŞ EKRANI
AÖL online sınav giriş ekranı, 3 Temmuz 2021 tarihi itibariyle aktifleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 03.07.2021 (saat 09.30’dan) - 07.07.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar.
Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak. İlk etapta 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.