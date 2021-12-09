AÖL sınavları ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş ekranı
AÖL sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başladı. Sınav giriş ekranı cumartesi günü saat 09.30 itibariyle adayların erişimine açıldı. Öğrenciler online olarak sınavlarına giriyorlar. Sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli ve her sınav için 25 dk. süre bulunuyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitiyor? İşte AÖL sınav giriş ekranı
AÖL sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. AÖL sınavları 4 Aralık tarihinde başladı ve 10 Aralık’a kadar devam edecek. Öğrencilerin 10 Aralık günü saat 23:59’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. AÖL sınav girişleri internet sitesindeki öğrenci girişinden gerçekleştiriliyor. Sınavda cevaplanan soruya geri dönüş yapılamıyor.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavı online olarak yapılacak. Sınav 4 Aralık tarihinde saat 09.30’da başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam edecek.AÖL online sınav için lise öğrencileri okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler.
Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.