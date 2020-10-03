AÖL sınavları ne zaman? AÖL1.dönem sınav tarihleri ve açık lise sınav takvimi

Açık lise kayıt süreci devam ederken öğrenciler bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. 2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki, AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖL1.dönem sınav tarihleri ve açık lise sınav takvimi.