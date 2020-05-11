AÖL sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ertelendi mi?

Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki ikinci dönem sınavları yine ertelendi. Önce eylül ayına sonra da temmuz ayına çekilen 2. dönem sınavlarının yeniden ertelendiği açıklandı. İşte, AÖL sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı ve MEB'in açıklaması...