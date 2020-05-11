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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 13:03,

AÖL sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci, ertelenen ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Açıktan okuyarak lise mezunu olmak isteyen vatandaşlar, mart ayında yapılması planlanan ancak corona salgını nedeniyle ertelenen sınavların tarihini merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ertelendi mi?

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Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki ikinci dönem sınavları yine ertelendi. Önce eylül ayına sonra da temmuz ayına çekilen 2. dönem sınavlarının yeniden ertelendiği açıklandı. İşte, AÖL sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı ve MEB'in açıklaması...

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21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı.

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Ancak AÖL'den yapılan son açıklamaya göre sınav tarihi yine ertelendi ve yeni sınav tarihi hakkında bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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