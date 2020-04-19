AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınavları ne zamana ertelendi? İşte güncel takvim
Koronavirüs önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi sınavlarının ertelendiğini açıklamıştı. AÖL sınavlarının ileri bir tarihe alınmasının ardından, Açıköğretim Lisesi öğrencileri söz sonusu sınavın ne zaman düzenleneceğini ve AÖL güncel sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınavları ne zamana ertelendi? İşte, Açık Öğretim Listesi 2. dönem sınav tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖL 2020 sınavları ne zaman? sorusu, AÖL sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrencilerin en fazla araştırdığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınavlarının koronavirüs nedeniyle ertelendiğini duyurmasının arından, AÖL takvimi yeniden güncellendi. Peki AÖL bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL sınav tarihi için bakanlık tarafından yayımlanan resmi yazıya göre sınavlar eylül ayında gerçekleşecek. İşte, bakanlıktan gelen o açıklama;
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“Genel Müdürlüğümüz Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır.
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Son dönemde Dünya çapında görülen Corona Virüs (Covid-19) tehlikesinin ülkemizde de görülmesi sebebiyle, anılan tarihlerde yapılması planlanan Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Dönem Merkezi Sistem Sınavlarının Eylül ayına ertelenmesi uygun görülmüştür. Kamuoyuna duyurulur.”
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti;
"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.
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Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."
Açık öğretim kurumları sınavları, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi ikinci dönem sınavlarını kapsıyor.