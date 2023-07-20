AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları nasıl olacak? 2023 AÖL sınav tarihleri ve giriş ekranı!

AÖL sınav tarihleri 2023 için beklenen açıklama geldi. Haftalardır öğrencilerin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav duyurusu yayınlandı. Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), sınavlar online ortamda 28 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihinde sona erecek. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. Peki, AÖL sınavları nasıl olacak? İşte, sınav tarihi ve ayrıntılı bilgiler.