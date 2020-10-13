AÖL sınavları ne zaman? 2020 Açık Lise (Açık Öğretim Lisesi) güz dönemi sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri, 1. dönem kayıt ve ders seçimi işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2020 2021 eğitim öğretim dönemi güz dönemi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimi ile açıklandı. Açık Öğretim Lisesi tarafından yayımlanan AÖL sınav takvimine göre, söz konusu sınavlar aralık ayında organize edilecek. AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık Çarşamba günü meb.gov tr internet sitesinden yayımlanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2020 Açık Lise sınav tarihleri.
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AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin gerçekleşmesiyle gözler Açık Lise sınavlarının tarihine çevrildi. 9 Ekim tarihine kayıtlarını tamamlanan Açık Lise kayıtlarıyla beraber öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavların tarihleri yayımlandı. 2020 AÖL sınav takvimine göre 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. İşte, AÖL sınavlarıyla ilgili detaylar.
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AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.
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SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖL güz dönemi sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mi yapılacağı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav tarihlerinde önce konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 2020 AÖL sınavlarının uygulanış şekli belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.
Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda; Her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her soru 4 seçeneklidir. Her doğru cevabın değeri 5 puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.