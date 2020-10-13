AÖL sınavları ne zaman? 2020 Açık Lise (Açık Öğretim Lisesi) güz dönemi sınav tarihleri

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir.



Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.



Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.