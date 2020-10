AÖL sınavları ne zaman? 2020 Açık Lise (Açık Öğretim Lisesi) güz dönemi sınav tarihleri

SINAVLAR NASIL YAPILACAK? Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.



Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

Her soru 4 seçeneklidir.

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.