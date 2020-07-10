AÖL sınavları ne zaman? 2020 Açık lise 2. dönem sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) sınav tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen AÖL 2. dönem sınavları, corona virüsü nedeniyle ertelenmişti. Temmuz ayının gelmesiyle, lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler AÖL 2020 sınav tarihlerine odaklandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, MEB 2020 AÖL sınav tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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1
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AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Bu yıl pandemi nedeniyle temmuz ayına ertelenen AÖL 2. dönem sınavlarından önce sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılacak. İşte, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarıyla ilgili bilgiler.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
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YEDEK SALON ADAY İŞLEMLERİ BAŞLADI
Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle ( Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.
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SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.