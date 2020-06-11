AÖL sınavları ne zaman? 202 Açık lise 2. dönem sınav tarihleri
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? 2019-2020 eğitim öğretim yılı açık lise sınavları koronavirüsü salgını nedeniyle ertelenen sınavlar arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin ter dökeceği AÖL 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından açıklandı. Söz konusu sınavın güncel tarihlerinin belli olmasının ardından, gözler AÖF 2020 sınav takvimine çevrildi. İşte, AÖL 2. dönem sınavı tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar...
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları tarihleri belli oldu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, AÖL sınavlarının 25-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
2
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, şu bilgilere yer verildi
3
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
4
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
5
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Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.