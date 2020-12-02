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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 08:11 | 

AÖL sınavları ertelendi mi? AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte son açıklamalar

AÖL sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Yeni koronavirüs önlemlerinin duyurulmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişti. Peki, AÖL sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama

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AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmediği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacaktı. MEB yaptığı açıklamada Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı duyurdu ve sınavların ertelendiğini bildirdi. İşte açıklamanın tamamı

2AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ
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AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.’ denildi.

3AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz yeni sınav tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından yapılan açıklamada, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağı bildirildi.

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