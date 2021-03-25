AÖL sınavları başladı- AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavları 25 Mart itibariyle başladı. Açık öğretim kurumları sınavları, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi ikinci dönem sınavlarını kapsıyor. Sınavı tamamlayan öğrenciler, AÖL soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
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1
Açık lise AÖL sınav giriş ekranı ile bugün 2. Dönem sınavları online sistem üzerinden başladı. Sisteme kayıt olan öğrenciler sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlıyor. Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşecek.
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AÖL SINAVLARI NASIL UYGULANACAK?
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
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Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
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AÖL SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
Bir önceki sınav dönemleri baz alındığında AÖL sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.