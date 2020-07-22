AÖL sınavı saat kaçta yapılacak? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Açık lise sınavına kısa bir süre kala AÖL 2. dönem sonu sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınava dair merak edilen bir diğer konusu ise saat bilgisi. Peki, AÖL sınavları saat kaçta başlayacak?