AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2020 Açık Lise (AÖL) sınav saatleri
AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? AÖL sınav saatleri söz konusu sınava kısa süre kala gündeme geldi. MEB tarafından 25-26 Temmuz'da organize edilecek olan Açık Lise 2. dönem sınavları, cumartesi ve pazar günü olmak üzere üç oturum halinde tamamlanacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak. İşte, 2020 AÖL sınav saatleri ve sınav dakikalarıyla ilgili ayrıntılar...
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Açıköğretim Lisesi, 2019 2020 2. dönem sınavları bu hafta sonu binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından icra edilecek olan AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de icra edilecek. AÖL 1. oturumu saat 09.30'da, 2. oturumu, 14.00'de, 3. oturumu ise 09.30'da başlayacak. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda, adaylar sınav giriş belgesi ile sınava katılacak. İşte, Açıköğretim Lisesi sınav oturum saatleri.
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AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2019-2020 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı, korona virüsü nedeniyle, 25- 26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan AÖL sınavları 3 oturum halinde tamamlanacak.
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.
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SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.