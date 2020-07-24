AÖL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2020 Açık Lise (AÖL) sınav saatleri

Açıköğretim Lisesi, 2019 2020 2. dönem sınavları bu hafta sonu binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından icra edilecek olan AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de icra edilecek. AÖL 1. oturumu saat 09.30'da, 2. oturumu, 14.00'de, 3. oturumu ise 09.30'da başlayacak. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda, adaylar sınav giriş belgesi ile sınava katılacak. İşte, Açıköğretim Lisesi sınav oturum saatleri.