AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce AÖL öğrencisi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken şimdiden açık lise sınav tarihine odaklandı. Kayıt işlemlerini başarı ile gerçekleştiren öğrenciler, sonraki süreçte AÖL 1. dönem sınavlarına katılım sağlayacaklar. MEB tarafından yayınlanan takvime göre AÖL sınavları aralık ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu. Her dönemde belirli tarihlerde yapılan AÖL sınavları için beklentiler aralık ayına yöneldi. Takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 4-5 Aralık'a yapılacak. Öte yandan . AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 3 Ekim'de sona erecek. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olacak.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
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AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.
2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
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Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.