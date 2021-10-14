AÖL sınavı ne zaman, online mı olacak? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı
AÖL sınav tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihlerini beklemeye başladılar. Kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim'de sona erecek. Peki, AÖL sınavı ne zaman, online mı olacak? İşte yapılan açıklamalar
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AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı.2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Listesi sınavları ise aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavlar 4 ve 5 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
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2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.