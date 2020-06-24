AÖL sınavı ne zaman? MEB açık lise sınav tarihleri
AÖL 2. Dönem sınavları için artık sayılı günler kaldı. Sınavlar için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, AÖL 2. Dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor ve sınavlara kaç gün kaldığını sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim aldıktan sonra lise mezunu olma hayali kuran binlerce vatandaş, AÖL 2. dönem sınavlarının tam tarihini sorguluyor. Sınavların net tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar, ay sonunun yaklaşmasıyla birlikte aramalarına da hız verdi. İşte, MEB açık lise sınav tarihleri...
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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.