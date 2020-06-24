Gündem Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 17:44 , 24 Haziran 2020 - 17:46

AÖL sınavı ne zaman? MEB açık lise sınav tarihleri

AÖL 2. Dönem sınavları için artık sayılı günler kaldı. Sınavlar için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, AÖL 2. Dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor ve sınavlara kaç gün kaldığını sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?