MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri
GeriGündem AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 14:49 | 

AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınav tarihleri MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, AÖL. 1. Dönem sınavları aralık ayında gerçekleşecek. AÖL 1. Dönem sınavları 2 oturumda tamamlanmış olacak. Peki, AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 1. Dönem sınavı için hazırlıklara başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Sınav oturumlarında zorunlu tutulan AÖL sınav giriş belgesi sınava birkaç gün kala online sistem üzerinden açıklanacak.

2AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Abone Olgoogle-news

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

3
Abone Olgoogle-news

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi