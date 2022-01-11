AÖL sınavı ne zaman? İşte 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Buna göre AÖL sınavları mart ayında e-Sınav olarak yapılacak. İşte AÖL e-Sınav hakkında bilgiler