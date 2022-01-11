AÖL sınavı ne zaman? İşte 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
AÖL sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak. Peki, AÖL sınavı ne zaman?
AÖL sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Buna göre AÖL sınavları mart ayında e-Sınav olarak yapılacak. İşte AÖL e-Sınav hakkında bilgiler