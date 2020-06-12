AÖL sınavı ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Liseleri'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden çok sayıda öğrenci, 2019-2020 eğitim yılı 2. dönem sınavları hakkında araştırma yapıyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, MEB'in açıkladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
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Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Açık lise ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları, sınav merkezlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile farklı oturumlar halinde yapılacak. İşte, MEB'in yayımladığı açık lise sınav takvimi...
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.