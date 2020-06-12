AÖL sınavı ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Açık lise ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları, sınav merkezlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile farklı oturumlar halinde yapılacak. İşte, MEB'in yayımladığı açık lise sınav takvimi...