AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman?
Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Ertelenen AÖL sınav takviminin geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından, gözler sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman?
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 AÖL 2. dönem sınav tarihlerini, internet sitesi üzerinden öğrencilere duyurdu. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte, açık lise 2. dönem sınav takvimi...
2
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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.