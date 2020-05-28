AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman?
Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki ikinci dönem sınavları corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Haziran ayına kısa süre kala, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, AÖL sınavlarının akıbeti de merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman?
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1
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Açıktan okuyarak lise mezunu olmak isteyen vatandaşlar, mart ayında yapılması planlanan ancak corona salgını nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavların tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci, şimdilerde tarih araştırmalarına yoğunlaştı. İşte, AÖL sınavları hakkında merak edilenler...
2
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21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı.
3
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Ancak AÖL'den yapılan son açıklamaya göre sınav tarihi yine ertelendi ve yeni sınav tarihi hakkında bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
4
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacak.