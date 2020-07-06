AÖL sınavı ne zaman 2020? - AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama
AÖL sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamanın ardından ilan edildi. Corona virüsü nedeniyle ertelenen AÖL sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. AÖL Web girişi ile görüntülenebilecek olan sınav yerleri, aynı zamanda çıktı da alınabilecek. İşte, 2020 AÖL sınav yeri sorgulama ve sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler
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AÖL sınav yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Binlerce öğrencinin dahil olduğu AÖL sınavı için yerler Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, sınava bakanlığın belirlediği tarihlerde dahil olacak. İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle ( Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.
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SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.