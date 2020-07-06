AÖL sınavı ne zaman 2020? - AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama

AÖL sınav yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Binlerce öğrencinin dahil olduğu AÖL sınavı için yerler Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, sınava bakanlığın belirlediği tarihlerde dahil olacak. İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;



