Lise eğitimine açıktan devam eden ve AÖL'de eğitim alan pek çok öğrenci, AÖL 2. dönem sınavları için kaç gün kaldığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenci, AÖL 2. dönem sınavları için çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınavların tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL sınavı 2020 ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2019-2020 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Mayıs ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, çalışmalarına devam ederken konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, AÖL sınav takvimi...
2
Abone Ol
21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
3
Abone Ol
20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.