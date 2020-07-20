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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 10:55,

AÖL sınav yerleri ne zaman bugün mü açıklanacak? Gözler AÖL 2020 sınav giriş belgesi ile ilgili açıklamada

AÖL sınav yerleri, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. dönem sınavlarına girmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınava girecekleri salon ve okul bilgilerini AÖL sınav yerleri aracılığıyla öğrenebilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı AÖL sınav yerleri hakkında detaylı bilgiler

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AÖL sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır sorusu yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL sınav yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından icra edilecek olan AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de icra edilecek. AÖL sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına giriş yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi öğrenci ekranı üzerinden paylaşacağı sınav yerlerini merakla bekliyor.

AÖL SINAV YERLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri gerçekleştirilecek. Henüz AÖL sınav yerleri açıklanmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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2AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN
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AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

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Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

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