AÖL sınav yerleri ne zaman bugün mü açıklanacak? Gözler AÖL 2020 sınav giriş belgesi ile ilgili açıklamada

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.