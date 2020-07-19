AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi detayları
AÖL sınav yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından icra edilecek olan AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de icra edilecek. AÖL sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına giriş yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi öğrenci ekranı üzerinden paylaşacağı sınav yerlerini merakla bekliyor. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖL sınav yerleri aracılığıyla hangi okul ve salonda sınava girebileceğini öğrenebilecek olan öğrenciler, internet üzerinden güncel bir açıklama olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, Türkiye genelinde pandemi dolayısıyla özel kurallar çerçevesinde uygulanacak olan AÖL sınavı öncesi detaylı bilgiler
AÖL SINAV YERLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri gerçekleştirilecek. Henüz AÖL sınav yerleri açıklanmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:
Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
3
Abone Ol
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.