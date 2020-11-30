AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesi için de araştırmalar hız kazandı. AÖL 1. Dönem sınavları aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek. AÖL sınav giriş belgesi, sınava girecek her öğrencinin yanında bulundurması zorunlu belgelerden biri. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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AÖL 1. Dönem sınavları için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da sınav giriş belgesini takip ediyor. MEB, AÖL sınav tarihlerinin yanı sıra sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarihleri de paylaşmıştı. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık günü gerçekleştirilecek.
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.
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Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.