AÖL sınav yerleri açıklandı! 2. dönem AÖL sınavı ne zaman?

AÖL sınav yerleri için açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. AÖL Web girişi ile görüntülenebilecek olan sınav yerleri, aynı zamanda çıktı da alınabilecek. İşte, AÖL sınav yerleri ve sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler



Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;



