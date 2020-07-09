AÖL sınav yerleri 2020 açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri sorgulama
AÖL sınav yerleri dönem sınavına girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
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AÖL sınav tarihleri için geri sayım başladı. AÖL bahar dönemi sınavlarına girecek olan adaylar sınav giriş yerlerini araştırmaya başladılar. Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Henüz sınav yerleri açıklanmadı. İşte detaylar…
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Henüz AÖL sınav yerleri açıklanmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama: Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.
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Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.