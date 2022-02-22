AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi sınavları yapılıyor. AÖL ikinci dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre sınavlar online olarak gerçekleştirilecek ve mart ayında yapılacak.