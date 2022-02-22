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AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

#AÖL#Aöl Sınav Tarihleri#Açık Öğretim Lisesi

AÖL sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi sınavları her dönemde belirli tarihlerde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?

1/3AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi sınavları yapılıyor. AÖL ikinci dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre sınavlar online olarak gerçekleştirilecek ve mart ayında yapılacak.

2/3AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 1 Mart  saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar ONLINE (çevrim içi) olarak yapılacaktır. (Cezaevi öğrencileri hariç)

3/3AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

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#AÖL#Aöl Sınav Tarihleri#Açık Öğretim Lisesi