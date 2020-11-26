AÖL sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖL sınav giriş belgesinde

AÖL sınav giriş belgesi, sınava girecek olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları aralık ayında yapılacak. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. Kurum AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını duyurdu.