AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.



Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)