AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi tarafından organize edilecek olan sınavlar öncesinde kayıt yenileme süreci başladı. Tam kapanma süreci dolayısıyla 17 Mayıs itibariyle gerçekleşeceği duyurulan AÖL kayıt yenileme süreci, haziran ayına kadar devam edecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖL kayıt yenileme süreci tamamlanmasının ardından 3. dönem sınavları resmen başlamış olacak. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavlar sonrasında dönem tamamlanacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ve sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.
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KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
MEB'den yapılan duyuruya göre 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında AÖL kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı.
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KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.
Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)