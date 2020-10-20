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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 11:08 | 

AÖL sınav tarihi ne zaman? 2020 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınav tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. AÖL dönem sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihlerini beklemeye başladılar. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte tarihler

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AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. AÖL sınavları bu yıl aralık ayında yapılacak. MEB yayımladığı takvim içerisinde 5 Aralık ve 6 Aralık tarihlerine işaret etti. Peki AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yapılacak açıklama

2AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN
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AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınavları 2020 yılında 5-6 Aralık’ta yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.

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