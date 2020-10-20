AÖL sınav tarihi ne zaman? 2020 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. AÖL sınavları bu yıl aralık ayında yapılacak. MEB yayımladığı takvim içerisinde 5 Aralık ve 6 Aralık tarihlerine işaret etti. Peki AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yapılacak açıklama