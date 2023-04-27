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AÖL SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün bitecek? Açık Lise öğrenci girişi nasıl yapılır?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Öğrenci Girişi#AÖL Sınav Tarihi#Açık Lise Sınavları Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 02:11

AÖL öğrenci girişi, söz konusu sınavların başlamasıyla öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. MEB tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak 24 Nisan tarihinde başladı. Öğrenciler, AÖL sınav giriş ekranına T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav tarihi son gün ne zaman? İşte, açık lise öğrenci giriş ekranı ve sınav tarihi hakkında bilgiler.

1/5AÖL SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün bitecek Açık Lise öğrenci girişi nasıl yapılır

2023 Açık Öğretim Lisesi sınavı son tarih için geri sayım başladı. Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavlarına öğrenci girişi ile katılım sağlayacaklar. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puanı yakalamaları gerekecek. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulacak ve 25 dakika sınav süresi verilecek. MEB takvimine göre AÖL sınavları 30 Nisan tarihinde sona erecek. Sonuçların ise açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

2/5AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKAYINIZ

3/5AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

4/5AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi)
sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme
işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç)
katılabilecektir.
2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında
online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine
katılabileceklerdir.
4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve
saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online
(çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’
seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından
onaylanacaktır.
8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden
öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav
kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca
cezai müeyyideler uygulanacaktır.
9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak
üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.
süre uygulanacaktır.

5/5AÖL SINAV TARİHİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün bitecek Açık Lise öğrenci girişi nasıl yapılır

10. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan
derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
11. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde
gösterilecektir.
12. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve
İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu
yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.
13. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
14. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını
başlatamayacaklardır.
15. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için
25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı
bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
16. Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet
bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe
kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
17. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi”
sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut
derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem
yapılacaktır.

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#AÖL Öğrenci Girişi#AÖL Sınav Tarihi#Açık Lise Sınavları Ne Zaman Bitecek