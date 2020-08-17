AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları için MEB son dakika açıklaması bekleniyor
AÖL sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusu, AÖL'e katılın sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen AÖL 2 dönem sınavlarının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından, öğrencilerin sonuç araştırmaları bugün yoğunlaştı. MEB'in yapacağı değerlendirme işlemi sonrası sonuçları, 17 Ağustos'ta erişime açacağını duyurması, açık liselilerde heyecan oluşturdu. Gözler şimdi AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklamasında. AÖL sonuçları, MEB AÖL giriş ekranı üzerinden sorgulanacak. İşte, AÖL sonuç ekranı ve sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖL 2. dönem sınav sonuçları için günler süren bekleyiş bugün sona eriyor. Söz konusu sınavların oturumlarına katılan binlerce açık lise öğrencisi, MEB'in sonuçları saat kaçta erişime açacağını sorguluyor. Öğle saatlerinin gelmesiyle birlikte sorgulamalarına hız veren adaylar, MEB'in son dakika açıklamalarına kilitlendi. İşte, AÖL sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL sınav sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek açık lise sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ı.
2
Abone Ol
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.AÖL sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabileceksiniz.
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.