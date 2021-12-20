AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları hakkında açıklama
AÖL sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi aralık ayında yapıldı. 4 Aralık tarihinde başlayan sınavlar 10 Aralık’ta sona erdi. Sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi sınavları 4 Aralık’ta başladı ve 10 Aralık’ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AÖL sınav sonuçlarının bugün duyuruda belirtilen saatte açıklanacağı bildirildi. Öğrenciler sorgulama işlemlerini online olarak yapabilecekler. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00’da açıklanacaktır.’ denildi.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DEĞERLENDİRME
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. 3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. 3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.