AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tarih belirlendi!
AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği AÖL 2. dönem sınavının ardından sonuçlar, değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, merakla beklenen AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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AÖL sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen AÖL sınavı ardından sonuç açıklamalarına kilitlenen pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.