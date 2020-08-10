MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte AÖL 2. dönem sonuç tarihi!
GeriGündem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte AÖL 2. dönem sonuç tarihi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 08:48,

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte AÖL 2. dönem sonuç tarihi!

AÖL 2. dönem sınavlarının ardından öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları için değerlendirme sürecine geçildi. Öğrenciler, katılım sağladığı sınavların sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2019-2020 AÖL 2. dönem sınavlarının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday, lise diploması alabilmek adına ter döktü. Şimdi ise MEB'in sonuç açıklaması bekleniyor. İşte, AÖL 2. dönem sonuç tarihi...

2AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

3
Abone Olgoogle-news

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

4SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Abone Olgoogle-news

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi