AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte AÖL 2. dönem sonuç tarihi!
AÖL 2. dönem sınavlarının ardından öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları için değerlendirme sürecine geçildi. Öğrenciler, katılım sağladığı sınavların sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2019-2020 AÖL 2. dönem sınavlarının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday, lise diploması alabilmek adına ter döktü. Şimdi ise MEB'in sonuç açıklaması bekleniyor. İşte, AÖL 2. dönem sonuç tarihi...
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
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AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.