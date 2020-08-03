AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? AÖL 2. dönem sınavlarının sonuçları bekleniyor
Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş bugün de devam ediyor. Üç oturum olarak gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte, açık lise sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
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AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.