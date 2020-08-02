AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Açık Öğretim Lisesi sonuç tarihi
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. AÖL bahar dönem sonu sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Adaylar, sonuçlar açıklanana kadar AÖL sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuç açıklanma tarihi belli oldu.
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AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi sınavları 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri yapıldı. Sınava giren adaylar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime sonuçlar 17 Ağustos’ta http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.