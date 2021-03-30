AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında
AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılmaya başlandı. AÖL sınavları 25 Mart ve 29 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarında adaylar, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşan testlere girdiler. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…
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1
AÖL sınavları online olarak gerçekleştirildi. Adaylar sınavlara 25-29 Mart tarihleri aralığında girdiler. Şimdi gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
2
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.
3
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.