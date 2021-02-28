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Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 19:35 | 

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açık lise sınav sonuçları bekleniyor

2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan koronavirüs vakalarının sonucu alınan önlemlerle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu sınavlar için online oturumlar başladı. Sınavını tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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MEB Açık Lise sınavlarının sonuçları (AÖL) için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci, AÖL 1. dönem sınavları için belirlenen sonuç tarihi bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarına dair son bilgiler...

2SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK
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SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz netleşmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sonuçların birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

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Öğrenciler sınav sonuçlarını, AÖL Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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