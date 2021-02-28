AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açık lise sınav sonuçları bekleniyor
2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan koronavirüs vakalarının sonucu alınan önlemlerle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu sınavlar için online oturumlar başladı. Sınavını tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MEB Açık Lise sınavlarının sonuçları (AÖL) için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci, AÖL 1. dönem sınavları için belirlenen sonuç tarihi bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarına dair son bilgiler...
2
Abone Ol
SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.
3
Abone Ol
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz netleşmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sonuçların birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
4
Abone Ol
Öğrenciler sınav sonuçlarını, AÖL Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.