Gündem Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 19:35 | 28 Şubat 2021 - 19:36

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açık lise sınav sonuçları bekleniyor

2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan koronavirüs vakalarının sonucu alınan önlemlerle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu sınavlar için online oturumlar başladı. Sınavını tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?