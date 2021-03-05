AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den 2021 AÖL 1. Dönem sınavları ile ilgili açıklama
AÖL sınav sonuçları için gözler artık MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları 1 Mart tarihinde sona erdi. Söz konusu sınavlarının tamamlanmasının ardından, Açıköğretim Lisesi'nden sınav itirazları için açıklama geldi. Yayımlanan duyuruya göre AÖL sonuçları açıklandıktan sonra sınav itirazları 5 gün içerisinde yapılacak. AÖL sonuçları ise AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilecek. İşte, MEB'den yapılan açıklama ve AÖL sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖL sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında MEB tarafından organize edilen sınavın ardından öğrenciler ÖL duyurular ekranından gelecek açıklamaya kilitlendi. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Ancak sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim lise sınavları ardından sonuç heyecanı başladı. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşti.
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, 1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.
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MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.