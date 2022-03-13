AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açık lise sınav sonuçlarından gelişmeler

AÖL 2. dönem oturumlarının sona ermesi ile birlikte, online olarak yapılan AÖL 2. dönem sınavlarına yönelik sonuç araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden on binlerce kişi, bu eğitim yılının ikinci sınav döneminin sonuç tarihini merak ediyor. İşte, Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum...
AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.