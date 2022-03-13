Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açık lise sınav sonuçlarından gelişmeler

#Meb#Aöl#Seoanasayfa

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları devam ediyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise şimdi sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Peki, AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak İşte açık lise sınav sonuçlarından gelişmeler

AÖL 2. dönem oturumlarının sona ermesi ile birlikte, online olarak yapılan AÖL 2. dönem sınavlarına yönelik sonuç araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden on binlerce kişi, bu eğitim yılının ikinci sınav döneminin sonuç tarihini merak ediyor. İşte, Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum...

2/3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/3AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meb#Aöl#Seoanasayfa