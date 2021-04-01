AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise 2. dönem sonuçlarına ilişkin bilgiler
Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Online sınavlara katılan binlerce açık lise öğrencisi, MEB tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MEB Açık Lise sınavlarının sonuçları (AÖL) için araştırmalar hız kazandı. Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci, AÖL 2. dönem sınavları için belirlenen sonuç tarihi bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarına dair son bilgiler...
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AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart’ta erişime açılmıştı. Bu nedenle AÖL 2 . Dönem sınav sonuçlarının da yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından sınavı online ortamda gerçekleştiren öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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SONUÇLARA NASIL ERİŞİLECEK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.
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3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.