AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise 2. dönem sonuçlarına ilişkin bilgiler

AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 10 Mart’ta erişime açılmıştı. Bu nedenle AÖL 2 . Dönem sınav sonuçlarının da yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından sınavı online ortamda gerçekleştiren öğrenciler AÖL sonucunu da online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.



AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.



